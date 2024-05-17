Новости » Экономика
Финляндия изменит закон для конфискации квартир у россиян
17.05.2024 05:35 Алина Груднева

Финляндия изменит закон для конфискации квартир у россиян

Финляндия изменит закон для конфискации квартир у россиян-неплательщиков взносов.

По данным Yle, об этом сообщил советник министра юстиции страны Маркус Тервонен.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Сейчас в законодательстве прописано, что жилой кооператив может изъять жилье и сдать его в аренду, если за него не платят. Для этого высылается письменное предупреждение владельцу, однако гражданам РФ, которые живут в России, уведомление отправить невозможно из-за санкций.

В парламенте разрабатывают законопроект, который позволит публиковать такие уведомления в интернете, вместо отправки по почте.

"Мы стараемся сделать так, чтобы владелец в любом случае получил информацию по этому вопросу", - пояснил Тервонен.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы