



Финляндия изменит закон для конфискации квартир у россиян

Финляндия изменит закон для конфискации квартир у россиян-неплательщиков взносов.



По данным Yle, об этом сообщил советник министра юстиции страны Маркус Тервонен.



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Сейчас в законодательстве прописано, что жилой кооператив может изъять жилье и сдать его в аренду, если за него не платят. Для этого высылается письменное предупреждение владельцу, однако гражданам РФ, которые живут в России, уведомление отправить невозможно из-за санкций.



В парламенте разрабатывают законопроект, который позволит публиковать такие уведомления в интернете, вместо отправки по почте.



"Мы стараемся сделать так, чтобы владелец в любом случае получил информацию по этому вопросу", - пояснил Тервонен.