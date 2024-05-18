



Danone официально покинула российский рынок

Danone официально завершила сделку по продаже своего бизнеса в России.



По данным пресс-службы французской компании, покупку осуществила группа "Вамин Р".



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"Вслед за пресс-релизом от 22 марта 2024 года, в котором Danone сообщила о получении разрешений российских регулирующих органов, необходимых для продажи бизнеса в России компании ООО "Вамин Р", Danone объявляет о завершении этой сделки", — сказано в сообщении.



"Вамин Р" зарегистрирована 25 сентября 2023 года. Владельцы - "Вамин Татарстан" и Руслан Алисултанов.