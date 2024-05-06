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Сандерс: "Израиль имел право ответить, но не войной против палестинцев"
06.05.2024 21:14 MIGnews.com

Сандерс: "Израиль имел право ответить, но не войной против палестинцев"

82-летний сенатор США Берни Сандерс объявил, что будет добиваться переизбрания на очередной шестилетний срок.

В восьмиминутном видеоролике, размещенном в социальных сетях, Сандерс рассказывает о войне между Израилем и ХАМАСом, вызванной "ужасающей" атакой ХАМАСа 7 октября.

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Сандерс говорит, что Израиль имел право ответить на нападение, "но он не имел и не имеет права начинать войну против всего палестинского народа, а именно это он и делает".
 

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