



СМИ: Байден может сняться с выборов президента США

Джо Байден из-за своего почтенного возраста, который не устраивает две трети американцев, может сняться с предстоящих выборов президента США.



По данным немецкого издания Der Spiegel, он может выдвинуть вместо себя супругу 44-го президента США Мишель Обаму.



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Источники в Демократической партии не исключили, что о таком решении может быть объявлено на партийном съезде в Чикаго в августе 2024 года. Жена Обамы уже включена в опросы относительно возможных кандидатов.



"О женщине-президенте мечтают многие американцы", - сказано в материале.