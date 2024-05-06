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СМИ: Байден может сняться с выборов президента США
06.05.2024 07:16 Алина Груднева

СМИ: Байден может сняться с выборов президента США

Джо Байден из-за своего почтенного возраста, который не устраивает две трети американцев, может сняться с предстоящих выборов президента США.

По данным немецкого издания Der Spiegel, он может выдвинуть вместо себя супругу 44-го президента США Мишель Обаму.

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Источники в Демократической партии не исключили, что о таком решении может быть объявлено на партийном съезде в Чикаго в августе 2024 года. Жена Обамы уже включена в опросы относительно возможных кандидатов.

"О женщине-президенте мечтают многие американцы", - сказано в материале.

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