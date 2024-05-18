



Известный бельгийский художник и его жена зарезаны мигрантом, жившим в их доме



Известный бельгийский художник и его жена были найдены зарезанными в Брюсселе. По имеющимся данным, главным подозреваемым является 34-летний бездомный мигрант, которого они приютили в своем доме в северном брюссельском районе Моленбек и который, как предполагается, проживал в стране нелегально в течение неизвестного времени.



Поль Буйс, 63-летний художник, и его жена и местная учительница Мюриэль Борре были убиты Анри Холлевоет в результате того, что полиция описывает как "бытовой инцидент".



34-летний подозреваемый, Мохамед Ритаб, как сообщается, сдался полиции сразу после жутких убийств.



Прокурор Ясмина Вановершельде заявила, что точные обстоятельства убийств неясны. Супруги хотели помочь Ритабу, разрешив ему остаться в своем доме в качестве акта благотворительности.



Моленбек - центр общины марокканской диаспоры - уже печально известен своими проявлениями исламского экстремизма и мелкой преступности, а также актами насилия. В конце прошлого года на близлежащей железнодорожной станции был зарезан офицер полиции.