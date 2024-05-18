



Пентагон усовершенствует возможности для ведения войны в космосе

Министерство обороны США пытается расширить свои возможности для ведения войны в космосе на фоне растущей угрозы для американских спутников.



Об этом сообщает газета The New York Times.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что Пентагон стремится приобрести новое поколение средств наземного и космического базирования. Они должны позволить защищать спутниковую сеть США от нападений и срывать или выводить из строя вражеские космические аппараты, находящиеся на орбите.



Согласно оценке главы национальной разведки США, РФ и Китай испытали или развернули наземные высокоэнергетические лазеры, противоспутниковые ракеты или маневренные спутники. Масла в огонь подлили сообщения о том, что Россия разрабатывает ядерное оружие космического базирования, которое несет угрозу всем спутникам на орбите.