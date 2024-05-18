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Пентагон усовершенствует возможности для ведения войны в космосе
18.05.2024 13:00 Алина Груднева

Пентагон усовершенствует возможности для ведения войны в космосе

Министерство обороны США пытается расширить свои возможности для ведения войны в космосе на фоне растущей угрозы для американских спутников.

Об этом сообщает газета  The New York Times.

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Уточняется, что Пентагон стремится приобрести новое поколение средств наземного и космического базирования. Они должны позволить защищать спутниковую сеть США от нападений и срывать или выводить из строя вражеские космические аппараты, находящиеся на орбите.

Согласно оценке главы национальной разведки США, РФ и Китай испытали или развернули наземные высокоэнергетические лазеры, противоспутниковые ракеты или маневренные спутники. Масла в огонь подлили сообщения о том, что Россия разрабатывает ядерное оружие космического базирования, которое несет угрозу всем спутникам на орбите.

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