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США ввели санкции против РФ из-за поставок оружия из КНДР
16.05.2024 20:20 Алина Груднева

США ввели санкции против РФ из-за поставок оружия из КНДР

США ввели санкции против граждан РФ, организовавших поставки оружия из Северной Кореи.

Об этом объявило Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США.

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Под санкции попали двое россиян и три российских организаций. По словам замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайана Нельсона, Вашингтон продолжит принимать меры для привлечения к ответственности всех, кто пытается облегчить поставки оружия и других средств в Россию для ведения войны против Украины.

В частности, санкции введены в отношении владельца ООО "Рафорт" Рафаэля Газаряна, главы ООО "Технологии" Алексея Буднева. Среди организаций под действие ограничений попали "Транс-Капитал", "Рафорт" и "Технологии".
 

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