



Салливан встретился с послами 18 стран, чьи граждане были похищены ХАМАСом

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с послами и представителями 18 стран, граждане которых были похищены террористами в Израиле.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



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Встреча состоялась в рамках международной коалиции, сформированной США с целью оказания давления на террористическую организацию ХАМАС.



Салливан напомнил о приверженности Америки освобождению похищенных, которые до сих пор удерживаются в Газе.