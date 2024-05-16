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Салливан встретился с послами 18 стран, чьи граждане были похищены ХАМАСом
16.05.2024 20:57 Алина Груднева

Салливан встретился с послами 18 стран, чьи граждане были похищены ХАМАСом

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с послами и представителями 18 стран, граждане которых были похищены террористами в Израиле.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

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Встреча состоялась в рамках международной коалиции, сформированной США с целью оказания давления на террористическую организацию ХАМАС. 

Салливан напомнил о приверженности Америки освобождению похищенных, которые до сих пор удерживаются в Газе.

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