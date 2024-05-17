



Поставки оружия в Израиль вызвали раскол между Байденом и Палатой представителей

Палата представителей раскритиковала обещания администрации Байдена не доставлять Израилю некоторые тяжелые бомбы на фоне продолжающегося конфликта в Газе. Причем обе партии выступили единым фронтом против Белого дома, приняв законопроект, призванный обязать поставку оружия.



Об этом пишет издание Politico.



Всего 16 демократов присоединились к республиканцам, чтобы принять закон , на который администрация Байдена пригрозила наложить вето. И тем не менее, законопроект Палаты представителей был принят со счетом 224–187.



Пауза президента Байдена в поставках тяжелых бомб Израилю разделила демократов, вызвав особое волнение среди уязвимых и стойко произраильских членов. Республиканцы не упустили случай.



“Эта администрация хочет диктовать, как Израиль будет вести войну, в которую он был втянут”, — заявил в зале председатель Палаты представителей по иностранным делам Майкл МакКол (республиканец от Техаса), выступая за эту меру. “[Израиль] не просил этой войны. Не они начали эту войну. ХАМАС начал эту войну”.



Закон сократит бюджеты канцелярий министра обороны, госсекретаря и Совета национальной безопасности, если администрация Байдена откажется поставлять Израилю тяжелые бомбы. В нем также содержатся формулировки, осуждающие “решение администрации Байдена приостановить некоторые поставки оружия в Израиль”.



Три консерватора присоединились к большинству демократов, проголосовавших против: представители Уоррен Дэвидсон (республиканец от штата Огайо), Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) и Томас Мэсси (республиканец от штата Кентукки).



