



Наезд на евреев в Бруклине: предъявлено обвинение

Мужчина, совершивший наезд на евреев в Бруклине, арестован по обвинению в преступлениях на почве ненависти.



Инцидент, о котором идет речь, произошел в среду, 29 мая.



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Представитель полиции Нью-Йорка сообщил New York Jewish Week, что подозреваемого зовут Асгар Али. Ему предъявлены обвинения более чем по 10 пунктам, включая покушение на убийство на почве ненависти.



"В городе нет места ненависти. Полиция отреагирует соответствующим образом", — прокомментировал мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.



Напомним, что водитель проезжал мимо еврейской школы и начал оскорблять ультраортодоксов. После этого он направил транспортное средство на тротуар и попытался сбить группу евреев.