В Бруклине совершена попытка наезда автомобиля на евреев

В Бруклине водитель попытался наехать на евреев.



Полиция Нью-Йорка приступила к расследованию предполагаемого преступления на почве ненависти.



По версии следствия, водитель проезжал мимо еврейской школы и начал оскорблять ультраортодоксов. После этого он направил транспортное средство на тротуар и попытался сбить группу евреев.



Чудом, обошлось без пострадавших. Подозреваемый арестован.

Maniac attempts to MOW DOWN JEWS outside NYC Jewish School.



The man attempted to plow into a group of terrified Jewish students while screaming “I’m gonna k*ll all the Jews.”



The attack happened outside the Mesivta Nachlas Yakov School in Canarsie, Brooklyn. pic.twitter.com/A2yJil1ARR