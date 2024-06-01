



Иран осуждает санкции ЕС из-за программы беспилотников

Иран осудил введение Европейским союзом новых санкций в отношении высокопоставленных чиновников и Революционной гвардии за поставку беспилотников России и ее ближневосточным союзникам.



Представленные вчера меры ЕС направлены, в частности, против министра обороны Ирана Мохаммада Резы Аштиани и Эсмаила Каани, командующего подразделением гвардии по проведению зарубежных операций "Силы Кудс".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Санкции также направлены против командного центра вооруженных сил, главы государственной авиационной компании и компании Kavan Electronics Behrad.



Министерство иностранных дел Исламской Республики назвало эти меры "прискорбными", заявив, что они основаны на "неоднократных, абсурдных и необоснованных оправданиях и обвинениях".



"Европейский союз... в очередной раз прибег к устаревшему и неэффективному инструменту санкций против могущественного Ирана", - говорится в заявлении представителя министерства Насера Канани.



Санкции запрещают любому гражданину или компании ЕС вести дела с перечисленными лицами и организациями.

