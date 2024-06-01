



Министр обороны Остин переключает внимание на Индо-Тихоокеанский регион

Министр обороны США Ллойд Остин в субботу попытался переключить внимание на угрозу со стороны Китая в Тихом океане, стремясь снять опасения, что конфликты в Украине и в Газе отвлекают внимание от обязательств Америки по обеспечению безопасности в Азии.



Остин, выступавший на ежегодном саммите по безопасности Shangri-La Dialogue в Сингапуре, в пятницу встретился со своим китайским коллегой Дун Цзюнем, пытаясь снять трения по вопросам от Тайваня до военной активности Китая в Южно-Китайском море.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Все большее беспокойство вызывает тот факт, что внимание Вашингтона, сосредоточенное на оказании помощи Украине в противостоянии российскому вторжению и поддержке войны Израиля в Газе, а также на попытках не допустить распространения конфликта, отвлекает внимание от Индо-Тихоокеанского региона.



"Несмотря на эти исторические столкновения в Европе и на Ближнем Востоке, Индо-Тихоокеанский регион остается нашим приоритетным театром военных действий", - сказал Остин в своей речи, которая, судя по всему, была направлена на то, чтобы прояснить наследие администрации в регионе, поскольку первый срок правления президента Джо Байдена подходит к концу. Байден баллотируется на переизбрание в ноябре против бывшего президента Дональда Трампа.



"Позвольте мне четко заявить: Соединенные Штаты могут быть в безопасности только в том случае, если в безопасности будет Азия", - сказал Остин. "Именно поэтому Соединенные Штаты уже давно сохраняют свое присутствие в этом регионе". Остин подчеркнул важность альянсов в регионе. "И... мирное разрешение споров путем диалога, а не принуждения или конфликта. И уж точно не путем так называемого наказания", - сказал Остин, укоряя Китай. Сама речь была направлена на действия Пекина в регионе, в том числе в Южно-Китайском море, но при этом Китай по большей части не назывался.



Во время их встречи в пятницу Дун предупредил Остина, что США не должны вмешиваться в дела Китая с Тайванем, сообщил журналистам представитель министерства обороны У Цянь. Китай считает остров с демократическим правлением своей территорией. Некоторые американские чиновники говорят, что в последние годы Пекин стал более смелым: недавно он начал, учения вокруг Тайваня, направил туда хорошо вооруженные военные самолеты и устроил имитационные нападения после инаугурации Лай Чин-те в качестве президента Тайваня.



С момента вторжения России Соединенные Штаты предоставили Украине десятки миллиардов долларов военной помощи, а в прошлом месяце Конгресс выделил еще 61 миллиард долларов. Кроме того, США продолжают вооружать Израиль, и тот же законопроект предусматривает 26 миллиардов долларов на дополнительную поддержку этой страны.



Около 8 миллиардов долларов выделено на противодействие Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе в рамках законопроекта о дополнительном финансировании, принятого законодателями.



Президент Филиппин Фердинанд Р. Маркос-младший в пятницу осудил незаконные, принудительные и агрессивные действия в Южно-Китайском море - спорной океанской территории, которую Китай в последние месяцы наводнил кораблями береговой охраны. Филиппины, разросшийся архипелаг с тесными историческими связями с Соединенными Штатами и географической близостью к Китаю, находятся в центре обостряющейся борьбы за власть между Вашингтоном и Пекином. Остин заявил, что преследования, которым подвергаются Филиппины, опасны, и подтвердил, что договор о взаимной обороне Соединенных Штатов с Манилой является железным. По его словам, цель состоит в том, чтобы напряженность в отношениях между Пекином и Манилой не вышла из-под контроля. "Америка будет продолжать играть жизненно важную роль в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал Остин.

