



В президентскую гонку в Иране вступили 3 новых кандидата

Масуд Пезешкиан - иранский политик, в настоящее время представляет избирательный округ Тебриз, Оску и Азаршахр в парламенте Ирана, а также занимал должность первого заместителя спикера с 29 мая 2016 года по 26 мая 2020 года. С 2001 по 2005 год он был министром здравоохранения.



Вахид Аганян - один из бывших военачальников, который в последние годы активно работает в качестве заместителя по особым делам в офисе Лидера Исламской революции.



Сейед Ахмад Расулинежад - политик, представитель избирательного округа Дамаванд и Фирозкох в 11-м созыве Исламского совета.



На данный момент зарегистрированы Мохаммадреза Сабагиан, Мостафа Кавакебиан, Аббас Моктадаи, Гудрат Али Хашемтиан, Абдоннасер Хеммати, Саид Джалили и Али Лариджани, сообщил в пятницу Мохсен Эслами, пресс-секретарь избирательного штаба Ирана.



Процесс регистрации для участия в президентских выборах в Иране начался 30 мая.

