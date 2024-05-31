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Кампания Трампа объявила о рекордных пожертвованиях после приговора
31.05.2024 20:26 Алина Груднева

Кампания Трампа объявила о рекордных пожертвованиях после приговора

Предвыборная кампания Дональда Трампа собрала рекордную сумму пожертвований после вынесения ему приговора в суде Нью-Йорка по обвинению в выплатах денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс.

По данным USA Today, через платформу WinRed  было переведено 34,8 млн долларов. 

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Из-за массового наплыва желающих сделать взнос платформа даже на какое-то время перестала работать.

"Мало того, что сумма была исторической, так еще и 29,7% вчерашних доноров были совершенно новыми донорами платформы WinRed", - сказали представители Трампа.

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