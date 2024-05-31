



Кампания Трампа объявила о рекордных пожертвованиях после приговора

Предвыборная кампания Дональда Трампа собрала рекордную сумму пожертвований после вынесения ему приговора в суде Нью-Йорка по обвинению в выплатах денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс.



По данным USA Today, через платформу WinRed было переведено 34,8 млн долларов.



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Из-за массового наплыва желающих сделать взнос платформа даже на какое-то время перестала работать.



"Мало того, что сумма была исторической, так еще и 29,7% вчерашних доноров были совершенно новыми донорами платформы WinRed", - сказали представители Трампа.