



Признает ли Франция палестинское государство?

"Я за то, чтобы Франция признала палестинское государство, но не обязательно завтра", - заявил член Европарламента Бернар Гетта в интервью The Jerusalem Post.



Вслед за Норвегией, Ирландией и Испанией растет давление на президента Франции Эммануэля Макрона, с требованием признать палестинское государство. Если Франция пойдет на этот шаг, другие страны-члены Европейского союза обязательно последуют за ней.



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Макрон перешел Рубикон в феврале прошлого года, когда заявил, что признание палестинского государства больше не является табу для Франции. На этой неделе, Макрон заявил, что "полностью готов" признать палестинское государство, но считает, что такой шаг должен произойти "в подходящий момент".



Вопрос заключается в том, что будет для Макрона "полезным моментом"? До 7 октября такое заявление, вероятно, означало бы ожидание какого-то прямого или косвенного диалога между Израилем и палестинцами. Теперь дело обстоит иначе. Макрон может принять решение о признании, когда и если Израиль и ХАМАС достигнут соглашения о прекращении огня.



Он также может решить, что момент для признания настал после дальнейшей эскалации гуманитарного кризиса в Газе или если произойдет еще один смертельный инцидент, подобный тому, что произошел в Таль аль-Султане в воскресенье вечером.

Сильное решение против Израиля в одном из международных судов также может подтолкнуть к такому шагу.

