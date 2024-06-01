



Индонезия готова направить миротворцев в Газу

Избранный президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что его страна готова направить миротворческие войска для обеспечения прекращения огня в Газе, если это потребуется.



Выступая на Шангри-Ла Диалог, главной азиатской конференции по безопасности, Прабово сказал, что предложение президента США Джо Байдена о прекращении огня в Газе было шагом в правильном направлении.



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Прабово также сказал, что Индонезия готова принять и вылечить 1000 раненых палестинцев.

