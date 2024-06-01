Новости » Арабо-израильский конфликт
Индонезия готова направить миротворцев в Газу
01.06.2024 10:59 MIGnews.com

Индонезия готова направить миротворцев в Газу

Избранный президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что его страна готова направить миротворческие войска для обеспечения прекращения огня в Газе, если это потребуется.

Выступая на Шангри-Ла Диалог, главной азиатской конференции по безопасности, Прабово сказал, что предложение президента США Джо Байдена о прекращении огня в Газе было шагом в правильном направлении.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Прабово также сказал, что Индонезия готова принять и вылечить 1000 раненых палестинцев.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы