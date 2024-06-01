



Опрос: Байден теряет поддержку среди избирателей без высшего образования

Президент США Джо Байден теряет поддержку среди избирателей без высшего образования - большой группы, включающей чернокожих, испаноязычных женщин, молодых избирателей и женщин из пригородов, - что приведет к гораздо более напряженной борьбе с Дональдом Трампом, чем в 2020 году, свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos.



Поддержка Байдена среди избирателей без высшего образования снизилась на 10 процентных пунктов по сравнению с этим моментом в кампании 2020 года, показал анализ около 24 000 ответов зарегистрированных избирателей на опросы Reuters/Ipsos в 2020 и 2024 годах.



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В 2020 году американцы без высшего образования составляли три из пяти избирателей.



Это снижение помогло создать предпосылки для того, что, согласно национальным опросам общественного мнения, в гонке между Байденом и Трампом будет равенство.



Опрос был проведен до того, как в четверг суд присяжных Нью-Йорка признал Трампа виновным в попытке скрыть факт выплаты денег порнозвезде.



Отдельный опрос Reuters/Ipsos, проведенный в пятницу, показал, что каждый десятый зарегистрированный избиратель-республиканец с меньшей вероятностью отдаст свой голос за Трампа после этого вердикта, что может сыграть решающую роль в предвыборной гонке. Этот опрос также показал, что Байден лидирует с отрывом в 2 процентных пункта, что гораздо ниже 6 пунктов, которые он имел на этом этапе в 2020 году.



Немногие яркие пятна для Байдена - это избиратели с высшим образованием или семьи, зарабатывающие более 100 000 долларов в год, говорится в анализе.



Агентство Reuters изучило ответы более 8000 зарегистрированных избирателей, принявших участие в опросах Reuters/Ipsos с марта по май 2024 года, и более 16000 за тот же период в 2020 году.



Анализ показал, что избиратели, разочаровавшиеся в Байдене, не переходят в массовом порядке к Трампу. Вместо этого многие, похоже, опускают руки, разочаровавшись в своем выборе и не зная, как они поступят на выборах 5 ноября.

