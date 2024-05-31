



Байден выступит с экстренным заявлением

Президент США Джо Байден в ближайшие часы выступит с экстренным заявлением относительно Ближнего Востока.



Информацию об этом распространил Белый дом.



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"Сегодня позже я сделаю заявление по Ближнему Востоку. Оставайтесь на связи", - написал Байден в социальной сети Х.



Это будет первая речь Байдена после воскресного удара ЦАХАЛа, после которого в лагере с перемещенными лицами в Рафиахе вспыхнул пожар.