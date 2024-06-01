



Опрос: как приговор Трампу повлиял на выбор республиканцев

Каждый десятый республиканец изменил свой выбор кандидата на предстоящих выборах президента США после того, как Дональду Трампу вынесли приговор.



Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos, опубликованные информационным агентством Reuters.



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После вынесения приговора, 56% зарегистрированных избирателей-республиканцев не изменили выбор кандидата, 35% скорее всего поддержат Трампа.



Если смотреть на общую картину среди всех избирателей, то Джо Байдена поддерживает 41% избирателей, а Трампа - 39%.