



Посол Британии в Мексике уволен после того, как направил автомат на коллегу

Как сообщает Financial Times, Джон Бенджамин находился в официальной поездке в Дуранго и Синалоа - штатах с сильными организованными преступными группировками, когда он посмотрел в прицел автомата на коллегу.



Предположительно, огнестрельное оружие принадлежало сотруднику службы безопасности, сопровождавшему дипломата, который был уволен вскоре после инцидента.



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Видео было опубликовано на сайте X. "В условиях ежедневных убийств, совершаемых в Мексике наркоторговцами, он осмеливается шутить", - было сказано в сообщении.



61-летний Бенджамин больше не числится послом на сайте правительства Великобритании.

