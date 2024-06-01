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Посол Британии в Мексике уволен после того, как направил автомат на коллегу
01.06.2024 12:16 MIGnews.com

Посол Британии в Мексике уволен после того, как направил автомат на коллегу

Как сообщает Financial Times, Джон Бенджамин находился в официальной поездке в Дуранго и Синалоа - штатах с сильными организованными преступными группировками, когда он посмотрел в прицел автомата на коллегу.

Предположительно, огнестрельное оружие принадлежало сотруднику службы безопасности, сопровождавшему дипломата, который был уволен вскоре после инцидента.

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Видео было опубликовано на сайте X. "В условиях ежедневных убийств, совершаемых в Мексике наркоторговцами, он осмеливается шутить", - было сказано в сообщении.

61-летний Бенджамин больше не числится послом на сайте правительства Великобритании.
 

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