



Республиканцы предупреждают МУС: Нацельтесь на Израиль, и мы нацелимся на вас

"Нацельтесь на Израиль, и мы нацелимся на вас", - предупреждает дюжина сенаторов-республиканцев в письме к главному прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану на фоне сообщений о том, что МУС рассматривает возможность выдачи ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников.



"Такие действия нелегитимны и не имеют правовой основы, и если они будут осуществлены, то приведут к серьезным санкциям против вас и вашего учреждения", - говорится в письме, которое возглавляет сенатор Том Коттон. Письмо также подписали сенаторы. Митч Макконнелл (лидер меньшинства), Рик Скотт, Тим Скотт, Тед Круз и Марко Рубио.



"МУС пытается наказать Израиль за законные действия по самообороне против агрессоров. Фактически, по вашим собственным словам, вы стали свидетелем "сцен рассчитанной жестокости", которые ХАМАС устроил в Израиле 7 октября.

Эти ордера на арест поставят МУС в один ряд с крупнейшим государством-спонсором терроризма и его доверенным лицом.

Ясно, что нет никакой моральной эквивалентности между терроризмом ХАМАСа и оправданным ответом Израиля", - пишут сенаторы.



"Кроме того, устав МУС запрещает ему проводить разбирательство по любому делу, если соответствующее правительство не хочет или не может самостоятельно осуществлять полицейские функции. Вы сами сказали, что "в Израиле есть квалифицированные юристы, которые консультируют командиров, и надежная система, призванная обеспечить соблюдение международного гуманитарного права". Выдавая ордера, вы ставите под сомнение легитимность израильских законов, правовой системы и демократической формы правления".



"Если вы предпримете меры, указанные в отчете, мы прекратим всякую американскую поддержку МУС, введем санкции против ваших сотрудников и помощников, а также запретим вам и вашим семьям въезд в США", - говорится в письме. "Вас предупредили".

