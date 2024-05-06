Чехия вызвала посла РФ "на ковер" следом за Германией
Министерство иностранных дел Чехии вызвало посла РФ Александра Змиевского для вручения ему ноты протеста в связи с кибератаками на госучреждения и критическую инфраструктуру страны.
По данным České noviny, министр иностранных дел Ян Липавский призвал Москву воздержаться от подобной практики, противоречащей стандартам ООН.
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Глава МИД Чехии подчеркнул, что целью кибератак россиян была поставить под угрозу безопасность и стабильность страны. В свою очередь, министр внутренних дел Вит Ракушан отметил, что давно фиксируется рост активности РФ в сфере кибершпионажа.
Посол был вызван после сообщения о том, что хакерская группировка APT28, подконтрольная ГРУ, атаковала учреждения в Чехии и других странах. Из-за этого также был отозван посол Германии в РФ.