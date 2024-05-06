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ФРГ отозвала посла из РФ после обвинений ГРУ в кибератаке
06.05.2024 14:45 Алина Груднева

ФРГ отозвала посла из РФ после обвинений ГРУ в кибератаке

Германия отозвала для консультаций своего посла в России Александра Ламбсдорффа.

Об этом сообщила официальная представительница МИД ФРГ.

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"Он будет оставаться в Берлине на протяжении недели и затем вернется в Москву", - сообщила она.

Дипломат отозван из России после того, как глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что ГУР стоит за хакерской атакой на Социал-демократическую партию Германии в 2023 году. Атаку совершила группировка APT28, которая контролируется российской военной разведкой.

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