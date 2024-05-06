



Байден подтвердил четкую позицию по Рафиаху

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу согласился вновь открыть израильский КПП Керем-Шалом во время разговора с президентом США Джо Байденом, сообщает Белый дом.



Израиль закрыл этот переход, используемый для доставки гуманитарной помощи, после того, как в результате ракетного обстрела со стороны ХАМАСа в выходные погибли четверо военнослужащих ЦАХАЛа на соседнем военном форпосте.



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Также в ходе разговора, по словам Белого дома, Байден проинформировал Нетаниягу о продолжающихся усилиях по заключению сделки по освобождению заложников, которые, как оказалось, зашли в тупик в выходные.



ХАМАС заявил, что прекращает свое участие в переговорах после того, как ЦАХАЛ начал отдавать приказы об эвакуации нескольких восточных кварталов Рафиаха в преддверии давно запланированного крупного наступления на самый южный город Газы.



Байден "подтвердил свою четкую позицию по Рафиаху", говорится в сообщении Белого дома, но не уточняется, о чем именно идет речь. США неоднократно высказывались против крупного израильского наступления, если оно не обеспечит защиту более чем миллиона палестинцев, укрывающихся в этом городе. Израиль утверждает, что может безопасно эвакуировать этих гражданских лиц и позаботиться о них, но Вашингтон, похоже, в этом не убежден.

