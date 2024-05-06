



"Секретное оружие" Польши может настроить Трампа против Путина

Польша имеет в своем распоряжение "секретное оружие", которое может настроить Дональда Трампа против президента РФ Владимира Путина.



Об этом говорится в материале американского издания Politico.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В оппозиционной партии Право и справедливость утверждали, что выделение пакета помощи Украине на 61 млрд долларов в США стало возможным благодаря влиянию президента Польши Аджея Дуды, который за несколько дней до голосования в Сенате встречался с Трампом.



Уточняется, что у правительства премьера Дональда Туска и оппозиционной партии есть множество разногласий, но они едины в вопросе необходимости перетащить Трампа на свою сторону.



"Я надеюсь, что во время встречи в Нью-Йорке президент воспользовался рекомендацией польского правительства и представил польскую точку зрения на вопросы безопасности. В этих вопросах нам нужно максимальное согласие и минимум разногласий", - говорил Туск.



По данным издания, польские коалиция и оппозиция едины в отношении риска, исходящего от РФ, а также опасности выхода США из НАТО и отказа от Европы при втором президентстве Трампа. Подчеркивается, что при возможном переизбрании Трампа у Польши есть козырь из-за Дуды. В Польше считают, что к кандидату в президенты США нужно "подмазаться".



Уточняется, что Трампу нравится, чтобы его хвалили и уважали на публике. А Дуда был одним из немногих политиков, кто не стал приветствовать Джо Байдена с победой на прошлыъ выборах. Более того, представители польской ПиС часто выступают на собрании американских консерваторов.