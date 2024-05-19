



У застрявших в Новой Каледонии иностранцев, заканчивается еда

Австралийцы, застрявшие в Новой Каледонии, ограничивают себя в еде, ожидая возможности покинуть тихоокеанскую островную территорию на фоне беспорядков, в результате которых погибли шесть человек, сообщил в субботу путешественник из Сиднея.



По словам местных властей, они входят в число 3200 человек, которые застряли в ожидании возможности покинуть или въехать на территорию, находящуюся под управлением Франции, поскольку коммерческие рейсы были отменены из-за беспорядков, вспыхнувших на этой неделе.



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"Дети определенно голодны, потому что у нас нет выбора, чем их кормить", - сказала Джоанн Элиас агентству Reuters по телефону с курорта в столице Нумеа, где разместилась ее семья.

