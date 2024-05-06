



Криосауна и трон: стало известно, как выглядит дворец Путина

Фонд борьбы с коррупцией и "Проект" провели совместное расследование, проникнув в дворец президента РФ Владимира Путина под Геленджиком.



То, как здание выглядит изнутри, они засняли на скрытую камеру.



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Известное поместье Путина, которое прошло реконструкцию в 2023 году, оказалось настолько большим, что в нем можно заблудиться. Замок поделен на разные зоны.



"Какую же из путинских гостиных мы хотим посмотреть первой? Налево пойдешь, в музыкальную гостиную попадешь. Направо - в читальню. Для конспирации, помещения переименовали", - сообщают журналисты.



Как выяснилось, президент РФ действительно лежит в холодильнике. В одном из помещений есть криосауна, температура в которой достигает до -100 градусов. Считается, что подобная процедура продлевает молодость.



Во дворце осталась аквадискотека, массажные кабинеты, кальянная с шестом для стриптиза, бассейн, парильня и даже театр, а также часовня на территории, где есть большой иконостас и стасидия - трон, чтобы Путин сидел во время продолжительных служб. Подобные троны в былые времена в церквях ставили для царей.