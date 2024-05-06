



В США ответили, в каком случае вмешаются в войну в Украине

США вмешаются в войну в Украине в военном плане в том случае, если страна падет.



По данным CBS News, такое заявление сделал лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис в эфире программы "60 Minutes".



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По его словам, чрезвычайно важно продолжать оказание помощи Украине для , для предотвращения расширения войны.



"Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт - не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими", - отметил он.



Джеффрис считает, что президент РФ Владимир Путин хочет территории и других стран, чтобы воссоздать СССР, а также будет угрожать странам-членам НАТО. В качестве примера он привел вторжение России в Грузию, а также захват Крыма и Донечкой и Луганской областей в 2015 году.



"Должны ли мы верить, что перед лицом такого рода последовательной агрессии, что если мы позволим Владимиру Путину добиться успеха в Украине, он остановится только на Украине? Конечно, нет", - отметил он.