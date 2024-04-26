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Если Китай не прекратит помогать России, то США помогут им принять это решение
26.04.2024 15:22 MIGnews.com

Если Китай не прекратит помогать России, то США помогут им принять это решение

Отношения Китая и США продолжают оставаться напряженными на фоне визита госсекретаря США в Пекин.

После встречи с Си Цзиньпином Блинкен пригрозил Китаю новыми санкциями из-за помощи РФ, а также заявил, что России было бы трудно поддерживать свое вторжение в Украину без помощи Пекина.

"В случае с Соединенными Штатами мы уже ввели санкции против более сотни китайских организаций, экспортного контроля и тому подобное. И мы полностью готовы действовать, принимать дополнительные меры, и я очень четко заявил об этом на своих сегодняшних встречах", - сказал государственный секретарь США.

 

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