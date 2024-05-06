



Без них никак – 9 палестинцев с лозунгами на "Марше живых" в Освенциме

Девять активистов в окружении польской полиции размахивают палестинскими флагами и транспарантом с надписью "Остановите геноцид в Газе" у входа в музей Освенцима, когда тысячи еврейских студентов проходят маршем в память о Холокосте.



Участники "Марша живых" отвечают громогласным пением "Хатиквы", национального гимна Израиля, и насмешками.



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Антиизраильские активисты, размахивающие палестинскими флагами, некоторые из которых носят кеффийе, закрывающие лицо, кричат: "Свободная, свободная Палестина". Один из них держит связку гелиевых шаров в цветах палестинского флага.



Один из протестующих обращается к участникам марша через систему звукоусиления. "Как вы смеете проявлять неуважение к жертвам Холокоста, ликуя, когда в Газе происходит новый геноцид. Ваши матери смотрят на вас! Проявите уважение", - кричит она и добавляет: "Немедленно прекратите огонь!".



В заявлении Международного марша живых говорится: "Полдюжины протестующих, которые извращенно увидели в этом возможность выразить ненависть к Израилю и еврейскому народу, служат своевременным напоминанием о важности образования и памяти о Холокосте, а также об опасности ненависти и экстремизма".

