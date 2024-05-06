



Россия пригрозила Британии ударом

Министерство иностранных дел России пригрозило Великобритании ударов, если британское оружие будет использовано украинцами для ударов по территории РФ.



Об этом сообщает пресс-служба МИДа по итогам вызова посла.



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"Послу заявлено, что российская сторона рассматривает слова Кэмерона как свидетельство серьезной эскалации и подтверждение возрастающей вовлеченности Лондона в военные действия на стороне Киева", - сказано в заявлении.



Уточняется, что дипломат был предупрежден о последствиях применения британского оружия против РФ.



"Кейсли был предупрежден, что ответом на украинские удары британским оружием по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами", - добавили в МИДе.



По данным ведомства, в РФ дипломата призвали призван "самым решительным и недвусмысленным образом" опровергнуть "воинственные провокационные высказывания главы Британского МИД Дэвида Кэмерона.