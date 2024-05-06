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Нетаниягу: "Холокост был равен 5 000 седьмым октября"
06.05.2024 16:38 MIGnews.com

Нетаниягу: "Холокост был равен 5 000 седьмым октября"

Холокост был равен "5000 седьмым октябрям", заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу в Кнессете во время ежегодной церемонии "Каждому человеку - свое имя", посвященной Дню памяти жертв Холокоста.

По словам Нетаниягу, хотя ХАМАС имел "те же намерения, что и нацистские банды, убившие треть нашего народа", их нападение "не стало Холокостом" благодаря существованию ЦАХАЛа.

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"Масштабы кровавой бойни в Холокосте невообразимы. Он равен 5000 седьмым октября".
 

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