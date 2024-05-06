



Нетаниягу: "Холокост был равен 5 000 седьмым октября"

Холокост был равен "5000 седьмым октябрям", заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу в Кнессете во время ежегодной церемонии "Каждому человеку - свое имя", посвященной Дню памяти жертв Холокоста.



По словам Нетаниягу, хотя ХАМАС имел "те же намерения, что и нацистские банды, убившие треть нашего народа", их нападение "не стало Холокостом" благодаря существованию ЦАХАЛа.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Масштабы кровавой бойни в Холокосте невообразимы. Он равен 5000 седьмым октября".

