



Встреча с Си: глава ЕК рассказала коротко о главном

В столице Франции – Париже – состоялась встреча лидера Китая Си Цзиньпиня и президента Франции Эмманюэля Макрона. Ее итоги коротко озвучила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в понедельник, 6 мая. Отметим, что на этой встрече обсуждалась в том числе российско-украинская война.



Итак, все стороны согласились, что Китай и Европейский Союз имеют общий интерес в мире и безопасности.



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"Мы рассчитываем, что Китай использует все свое влияние на Россию, чтобы положить конец российской захватнической войне против Украины", – подчеркнула фон дер Ляйен, отметив, что Си Цзиньпин "сыграл немаловажную роль в деэскалации российских безответственных ядерных угроз".



"Я уверена, что лидер Си продолжит делать это на фоне продолжающихся ядерных угроз РФ", – сказала фон дер Ляйен.



Кроме того, на встрече обсуждалось обязательство Китая не оказывать какую-либо помощь летальным оружием России.



"Необходимо больше усилий, чтобы остановить доставку товаров двойного назначения России, которые попадают на поле боя", – сказала фон дер Ляйен.



Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл во Францию днем 5 мая, начав свое многодневное турне по европейским странам. Си Цзиньпин совершит государственные визиты во Францию, Сербию и Венгрию, напоминает Европейская правда. Надо сказать, что это его первый визит на континент со времен пандемии коронавируса.