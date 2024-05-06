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Глава Моссада: "Никогда больше" - это моральное обязательство для всех нас
06.05.2024 18:15 MIGnews.com

Глава Моссада: "Никогда больше" - это моральное обязательство для всех нас

На мероприятии, посвященном памяти жертв Холокоста в штаб-квартире Моссада, глава шпионского агентства Давид Барнеа заявил: "Сегодня, как никогда раньше, фраза "Никогда больше" является моральным обязательством для меня и для всех нас".

По словам Барнеа, "Моссад" "призван продолжать оставаться лучшей в мире разведкой, решительной и непоколебимой перед лицом тех, кто стремится нас уничтожить... Мы призваны выполнять наше предназначение - защищать израильтян и евреев по всему миру".

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По его словам, Моссад "не остановится" в своей миссии по возвращению заложников, удерживаемых ХАМАСом, "к их близким, их семьям, их домам".
 

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