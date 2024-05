Трамп назвал администрацию Байдена "администрацией гестапо"

Бывший президент США Дональд Трамп сравнил администрацию Байдена с нацистами на выездном мероприятии доноров Республиканского национального комитета во Флориде, сообщает The New York Times.



"Эти люди управляют администрацией гестапо", — говорит Трамп донорам в своем клубе Мар-а-Лаго во Флориде, согласно записи, полученной The New York Times.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"И это единственное, что у них есть. И, по их мнению, это единственный способ победить, и это их фактически убивает. Но меня это не беспокоит", — говорит бывший президент США.



Согласно книге, опубликованной в марте, и другим сообщениям, Трамп неоднократно хвалил нацистского лидера Адольфа Гитлера.