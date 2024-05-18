



Бой Усик-Фьюри: даже букмекеры в шоке, но никто не отдает предпочтение Фьюри

Насколько невероятным представляется сегодняшний поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, можно судить по котировкам букмекеров.



Абсолютное предпочтение хотя бы одному из боксеров не дает ни одна букмекерская контора. Кто-то делает ставки равными (например, 1.94 на 1,94), кто-то незначительное преимущество отдает украинцу (например, 2,03 на 2,10), однако, что самое интересное, даже при таких минимальных разбегах в коэффициентах, ни одна букмекерская контора, не ставит на Фьюри.



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Традиционно букмекеры считают, что не будет ничьи. На это ставки идут от 15.00. И понятно почему, в таких поединках ничья бывает очень редко.