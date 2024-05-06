



Элайджа Вуд поделился трогательной памятью о Бернарде Хилле

Главный герой трилогии "Властелин колец" Элайджа Вуд, известный своей культовой ролью Фродо в экранизации легендарных романов Дж. Р. Р. Толкиена, отдал дань памяти своему коллеге по фильму Бернарду Хиллу.



Английский актер прославился ролью короля Теодена в трилогии "Властелин колец", а также снялся не менее легендарном фильме Джеймса Кэмерона "Титаник" в роли капитана Джеймса Эдвардса.



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За роли в "Возвращении короля" и "Титанике", Хилл стал единственным актером, снявшимся в двух фильмах, получивших 11 премий "Оскар", что доказывает уважение, которое он заслужил у своих коллег по цеху.



Хилл умер в выходные в возрасте 79 лет, и многие из тех, кто знал его, выразили свои воспоминания и соболезнования его семье, в том числе и его коллега по фильмам "Властелин колец" Элайджа Вуд.



Написав в Х, Вуд поделился фотографией Хилла, сделанной Вигго Мортенсеном, и отметил: "Долгих лет нашему другу, нашему королю Бернарду Хиллу. Мы никогда не забудем тебя". Вуд также поделился отрывком из фэнтезийного романа Толкина.



Цитата гласила: "Ибо он был мягким сердцем и великим королем и хранил свои клятвы; и он вышел из тени к последнему справедливому утру".



