Автомобиль врезался в ворота Белого дома. Водитель погиб на месте
По данным властей, водитель погиб после того, как автомобиль врезался в ворота Белого дома.
Водитель был найден мертвым в автомобиле после аварии незадолго до 22:30 в субботу, говорится в заявлении Секретной службы США.
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Он врезался в ворота по внешнему периметру комплекса Белого дома, двигаясь "на высокой скорости", добавили они.
Охрана на месте вытащила водителя из машины и попыталась оказать ему помощь, но на момент обнаружения он был уже мертв.
Секретная служба заявила, что протоколы безопасности были соблюдены, но угрозы Белому дому не было.