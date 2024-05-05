



Автомобиль врезался в ворота Белого дома. Водитель погиб на месте

По данным властей, водитель погиб после того, как автомобиль врезался в ворота Белого дома.



Водитель был найден мертвым в автомобиле после аварии незадолго до 22:30 в субботу, говорится в заявлении Секретной службы США.



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Он врезался в ворота по внешнему периметру комплекса Белого дома, двигаясь "на высокой скорости", добавили они.



Охрана на месте вытащила водителя из машины и попыталась оказать ему помощь, но на момент обнаружения он был уже мертв.



Секретная служба заявила, что протоколы безопасности были соблюдены, но угрозы Белому дому не было.

