



Ким Чен Ыну показали межконтинентальные баллистические ракеты

Северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну показали межконтинентальные баллистические ракеты "Хвасон-17" и "Хвасон-18".



Это произошло во время посещения главой КНДР ведущего военного завода страны.



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Во время визита Ким Чен Ын потребовал наращивать "силы сдерживания" из-за "безрассудных происков конфронтации со стороны врагов".



Накануне он наблюдал за испытаниями новой баллистической ракеты.