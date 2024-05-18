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Ким Чен Ыну показали межконтинентальные баллистические ракеты
18.05.2024 14:40 Алина Груднева

Ким Чен Ыну показали межконтинентальные баллистические ракеты

Северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну показали межконтинентальные баллистические ракеты "Хвасон-17" и "Хвасон-18". 

Это произошло во время посещения главой КНДР ведущего военного завода страны.

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Во время визита Ким Чен Ын потребовал наращивать "силы сдерживания" из-за "безрассудных происков конфронтации со стороны врагов".

Накануне он наблюдал за испытаниями новой баллистической ракеты.

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