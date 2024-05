Северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну показали межконтинентальные баллистические ракеты "Хвасон-17" и "Хвасон-18".



Это произошло во время посещения главой КНДР ведущего военного завода страны.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Во время визита Ким Чен Ын потребовал наращивать "силы сдерживания" из-за "безрассудных происков конфронтации со стороны врагов".



Накануне он наблюдал за испытаниями новой баллистической ракеты.

#Kim_Jong_Un inspects Hwasong-17 and Hwasong-18 ICBMs, with the Hwasong-18 ICBM having a 15,000 km operational range and over 6,000 km flight altitude. pic.twitter.com/PIkvV1Ccms