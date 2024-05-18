



Три афганца и три испанских туриста погибли в результате стрельбы в Афганистане

Группа туристов и их спутников была обстреляна во время прогулки по рынку в центральной части Афганистана.



Три гражданина Афганистана и три испанских туриста были убиты в центральной афганской провинции Бамиан, сообщило правительство Талибана, увеличив число погибших в результате нападения на рынке.



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В субботу правительство сообщило, что тела трех афганцев и трех испанских туристов были доставлены в столицу страны Кабул.



В пятницу группа была обстреляна во время прогулки по базару в горном городе Бамиан, расположенном примерно в 180 км от Кабула.



"Все тела погибших перевезены в Кабул и находятся в отделении судебно-медицинской экспертизы, раненые также находятся в Кабуле. Среди погибших и раненых есть женщины", - сказал представитель министерства внутренних дел Абдул Матин Кани агентству AFP.



"Среди восьми раненых, из которых четверо - иностранцы, только одна пожилая иностранка находится в не очень стабильном состоянии".



По данным больничных источников в Бамиане, раненые были из Норвегии, Австралии, Литвы и Испании.



Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

