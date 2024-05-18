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В Иране казнены семь человек за день
18.05.2024 14:20 Алина Груднева

В Иране казнены семь человек за день

В субботу, 18 мая, в Иране повесили по меньшей мере семь человек.

Об этом сообщила базирующаяся в Норвегии организация по правам человека Ирана (IHR).

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Уточняется, что среди казненных были две женщины. 53-летняя мать двоих детей Парвин Мусави повешена в тюрьме Урмия вместе с пятью мужчинами, осужденными по различным делам, связанным с наркотиками.

В Нишапуре была казнена обвиняемая в убийстве мужа, которым был ее двоюродный брат, 27-летняя Фатеме Абдуллахи.

По данным IHR, в этом году было зарегистрировано по меньшей мере 223 казни, из которых минимум 50 – в мае. 

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