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Перевозить нельзя: что известно о состоянии раненого Фицо
18.05.2024 14:13 Алина Груднева

Перевозить нельзя: что известно о состоянии раненого Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в полном сознании после операции, которая была проведена из-за ранения.

Об этом 18 мая сообщил вице-премьер страны Роберт Калиняк.

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По его словам, состояние Фицо не позволяет транспортировать его в больницу в Братиславе в ближайшие дни.

В минздраве также сообщили, что 17 мая раненый в результате покушения премьер перенес новую операцию, которая длилась два часа.

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