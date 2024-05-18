Перевозить нельзя: что известно о состоянии раненого Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в полном сознании после операции, которая была проведена из-за ранения.
Об этом 18 мая сообщил вице-премьер страны Роберт Калиняк.
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По его словам, состояние Фицо не позволяет транспортировать его в больницу в Братиславе в ближайшие дни.
В минздраве также сообщили, что 17 мая раненый в результате покушения премьер перенес новую операцию, которая длилась два часа.