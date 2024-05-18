



Зеленский анонсировал новое контрнаступление ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое контрнаступление Вооруженных сил.



Соответствующее заявление он сделал в интервью AFP.



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"Есть перспектива. Для этого необходимо, прежде всего, стабилизировать ситуацию на фронте. Она не стабильная. Я бы так сказал - сейчас их очередь", - отметил Зеленский.



По словам украинского лидера, также необходимо укомплектовать бригады для контрнаступления.



"Мы остановим их (россиян, - ред.)", - добавил он, отметив, что ситуация в Харьковской области, где россияне пошли в наступление, является контролируемой.