



Рэпер Noize MC взбесил россиян из-за футболки с украинской символикой

Популярный рэпер Noize MC вывел из себя российских общественников из-за футболки с символикой украинского "Азова".



По данным SHOT, россияне потребовали внести артиста в список "террористов и экстремистов", а также возбудить в отношении него уголовное дело.



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Активисты "Зова народа" написали соответствующее обращение к главе СК РФ и генпрокурору.



"Данный исполнитель в очередной раз доказал, что он не против бомбежек Белгорода, уроженцем которого он является", - возмутился российский активист Сергей Зайцев.