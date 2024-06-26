



Россия заявила, что разрабатывает большой договор с Ираном

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва работает над так называемым большим договором с Ираном.



По-видимому, ее слова относятся к двустороннему соглашению о всестороннем сотрудничестве, которое находится на стадии переговоров между Тегераном и Москвой.



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В январе Министерство иностранных дел России заявило, что новый межгосударственный договор, отражающий "беспрецедентный подъем" в российско-иранских отношениях, находится на завершающей стадии согласования.

