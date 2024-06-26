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Жуткие кадры: приступ Селин Дион показали в фильме
26.06.2024 12:30 Алина Груднева

Жуткие кадры: приступ Селин Дион показали в фильме

В биографическом фильме "Я - Селин Дион" показали жуткие кадры, на которых запечатлен момент приступа у певицы.

Из-за синдрома скованности мышц знаменитости пришлось уйти со сцены.

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В фильме показали припадок, во время которого Селин начало трясти. Она не могла пошевелиться, а мышцы ее лица начали судорожно сокращаться. Певица начала плакать от боли.

На показанной в фильме сцене Дион проходила сеанс физиотерапии. Врач просит ее сжать его руку, если она его слышит. Она остается неподвижной и свернутой калачиком, но находит силы показать физиотерапевту, что все осознает.
 

Доктор Аманда Пике пояснила, что во время этой сцены Дион получила назальный спрей с бензодиазепином для облегчения припадка. Это часть класса антидепрессантов, которые снимают беспокойство и уменьшают мышечные спазмы.

"Я была неуверена, продолжать сниматься или нет. На тот момент мы снимались вместе уже много месяцев. Селин сказала мне: "Просто продолжай. Если я должна буду остановить тебя, я это сделаю", - рассказала режиссер фильма Ирен Тейлор.

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