



Жуткие кадры: приступ Селин Дион показали в фильме

В биографическом фильме "Я - Селин Дион" показали жуткие кадры, на которых запечатлен момент приступа у певицы.



Из-за синдрома скованности мышц знаменитости пришлось уйти со сцены.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В фильме показали припадок, во время которого Селин начало трясти. Она не могла пошевелиться, а мышцы ее лица начали судорожно сокращаться. Певица начала плакать от боли.



На показанной в фильме сцене Дион проходила сеанс физиотерапии. Врач просит ее сжать его руку, если она его слышит. Она остается неподвижной и свернутой калачиком, но находит силы показать физиотерапевту, что все осознает.



La cantante Celine Dion incluyó en su documental "I Am", una escena donde sufre convulsiones por varios minutos, para crear conciencia sobre la batalla que viven los pacientes con Síndrome de la Persona Rígida.#MoluscoNews pic.twitter.com/tfsQBHvvDy — Molusco (@Moluskein) June 26, 2024

Доктор Аманда Пике пояснила, что во время этой сцены Дион получила назальный спрей с бензодиазепином для облегчения припадка. Это часть класса антидепрессантов, которые снимают беспокойство и уменьшают мышечные спазмы."Я была неуверена, продолжать сниматься или нет. На тот момент мы снимались вместе уже много месяцев. Селин сказала мне: "Просто продолжай. Если я должна буду остановить тебя, я это сделаю", - рассказала режиссер фильма Ирен Тейлор.