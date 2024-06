Жуткие кадры: приступ Селин Дион показали в фильме

В биографическом фильме "Я - Селин Дион" показали жуткие кадры, на которых запечатлен момент приступа у певицы.



Из-за синдрома скованности мышц знаменитости пришлось уйти со сцены.



В фильме показали припадок, во время которого Селин начало трясти. Она не могла пошевелиться, а мышцы ее лица начали судорожно сокращаться. Певица начала плакать от боли.



На показанной в фильме сцене Дион проходила сеанс физиотерапии. Врач просит ее сжать его руку, если она его слышит. Она остается неподвижной и свернутой калачиком, но находит силы показать физиотерапевту, что все осознает.



