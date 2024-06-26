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На праймериз Демократической партии победил сторонник Израиля
26.06.2024 16:28 Алина Груднева

На праймериз Демократической партии победил сторонник Израиля

В праймериз в Демократической партии в 16-м избирательном округе Нью-Йорка одержал победу сторонник Израиля и центрист Джордж Латимер.

В своей победной речи он призвал демократов к объединению.

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"Мы должны бороться, чтобы не поносить друг друга и помнить, что мы все американцы, и наше общее будущее связано друг с другом. Мы спорим, мы дискутируем, но мы находим способ объединиться", - сказал Латимер

Он отметил, что все представители партии были обязаны найти способы, чтобы преодолеть политические разногласия и предотвратить раскол в стране.

В свою очередь, критик Израиля Джамаал Боуман признал свое поражение и поклялся продолжить борьбу за свои идеи, в том числе, в отношении Ближнего Востока.

"Мы продолжим борьбу за свободную Палестину, и Бог поможет нам построить лучший мир, в котором каждый поймет, что когда мы говорим "Свободная Палестина", это не антисемитизм", - сказал он.

Боуман сделал Американо-израильский комитет по общественным связям центром своей предвыборной кампании и продолжил нападать AIPAC после признания поражения.

"Мы должны быть возмущены, когда комитет может потратить 20 миллионов долларов на промывание мозгов людям, заставив их поверить во что-то, что не соответствует действительности", - сказал он. 

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