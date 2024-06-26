



США ввели санкции против "теневой банковой" сети Ирана

Министерство финансов США ввело санкции в отношении 50 юридических и физических лиц, участвующих в "теневой банковской" сети Ирана.



Уточняется, что минобороны Исламской Республики и Корпус стражей исламской революции используют указанную сеть для незаконного доступа к международной финансовой системе.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Они занимаются незаконной продажей нефти, скрывая при этом полученный за рубежом доход. Также эта сеть используется для закупки и разработки передовых систем вооружений, в том числе, БПЛА.



"Эти доходы также способствуют предоставлению оружия и финансирования региональным марионеточным группам Ирана, в частности йеменским хуситам, которые продолжают кампанию безрассудных нападений на мировое судоходство, а также передачу дронов России для использования в захватнической войне против Украины", – сообщили в американском минфине.