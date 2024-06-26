



Жена Бондарчука заступилась за Лепса, закрутившего роман с 18-летней



Светлана Бондарчук заступилась за певца Григория Лепса, который закрутил роман с 18-летней девушкой.



Об этом сообщает издание "СтарХит".



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"Возраст не имеет ровным счетом никакого значения, если есть любовь. А что в это вкладывается - страсть, общие интересы или что-то еще - решать только им", - сказала жена Бондарчука.



По ее словам, можно только порадоваться и восхититься тем, что у пары все это есть.



"Если вы задаетесь вопросом "ну и надолго ли они вместе?", то какая разница, надолго или нет? Жизнь здесь и сейчас! Нужно быть благодарным за то, что у тебя есть именно в этом моменте", - считает она.