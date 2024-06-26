Новости » Life Style
Жена Бондарчука заступилась за Лепса, закрутившего роман с 18-летней
26.06.2024 10:02 Алина Груднева

Жена Бондарчука заступилась за Лепса, закрутившего роман с 18-летней


 Светлана Бондарчук заступилась за певца Григория Лепса, который закрутил роман с 18-летней девушкой. 

Об этом сообщает издание "СтарХит".

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Возраст не имеет ровным счетом никакого значения, если есть любовь. А что в это вкладывается - страсть, общие интересы или что-то еще - решать только им", - сказала жена Бондарчука.

По ее словам, можно только порадоваться и восхититься тем, что у пары все это есть. 

"Если вы задаетесь вопросом "ну и надолго ли они вместе?", то какая разница, надолго или нет? Жизнь здесь и сейчас! Нужно быть благодарным за то, что у тебя есть именно в этом моменте", - считает она.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы